Игорь Кириллов рассказал о документах Национального здоровья США.

Американские власти никогда четко не говорили о своих обязательствах в сфере безопасности биологических исследований. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами от 26 мая сделал российский руководитель войсками радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант подчеркнул, что речь идет в том числе о подконтрольных США учреждениях, которые находятся за пределами страны. Эксперт пояснил, что основывается на документах Национального здоровья США по нарушениям техники безопасности.

В ходе проведенного независимой компанией Intercept расследования было изучено более 5,5 тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что указанная статистика учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике.

США нарастили число максимально изолированных биолабораторий.

Фото и видео: Минобороны России