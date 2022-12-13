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Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований

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Игорь Кириллов рассказал о документах Национального здоровья США.

Американские власти никогда четко не говорили о своих обязательствах в сфере безопасности биологических исследований. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами от 26 мая сделал российский руководитель войсками радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант подчеркнул, что речь идет  в том числе о подконтрольных США учреждениях, которые находятся за пределами страны. Эксперт пояснил, что основывается на документах Национального здоровья США по нарушениям техники безопасности.

В ходе проведенного независимой компанией Intercept расследования было изучено более 5,5 тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов

Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что указанная статистика учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике.

США нарастили число максимально изолированных биолабораторий.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, игорь кириллов, минобороны, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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