Игорь Кириллов рассказал о строительстве закрытых лабораторий США в Азии.

Американские военные нарастили количество биологических лабораторий, которые имеют максимальный уровень изоляции от внешней среды. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал российский руководитель войсками радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант привел выдержки из доклада Лондонского королевского колледжа, в котором упоминаются 25 действующих на территории США и еще три строящихся лабораторий с проведением исследований над особо опасными вирусами и бактериями.

Хотелось бы обратить внимание, за последние несколько лет в Соединенных Штатах существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4.... Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Игорь Кириллов добавил, что властями в Вашингтоне в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены на территориях азиатских держав, вне национальной юрисдикции США. Эти объекты размещаются в густонаселенных районах, а при их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования.

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Фото и видео: Минобороны России