Игорь Кириллов рассказал о работе Пентагона по проектам "двойного назначения".

Американское оборонное ведомство сформировало систему глобального контроля за биологической обстановкой в мире, базовая частью этой сети является НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Москве сделал российский руководитель войсками радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Эксперт пояснил, что власти в Вашингтоне намерены усиливать глобальный контроль и оставляет за собой право по организации исследований со статусом "двойного назначения". В том числе речь идет о мероприятиях, проводимых вне национальной территории.

Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов.... Игорь Кириллов, генерал-лейтенант РФ

США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России