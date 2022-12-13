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Минобороны: Пентагон создал систему контроля за биологической обстановкой

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Игорь Кириллов рассказал о работе Пентагона по проектам "двойного назначения".

Американское оборонное ведомство сформировало систему глобального контроля за биологической обстановкой в мире, базовая частью этой сети является НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Москве сделал российский руководитель войсками радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Эксперт пояснил, что власти в Вашингтоне намерены усиливать глобальный контроль и оставляет за собой право по организации исследований со статусом "двойного назначения". В том числе речь идет о мероприятиях, проводимых вне национальной территории.

Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов....

Игорь Кириллов, генерал-лейтенант РФ

США ищут способы военного применения биотехнологий, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, игорь кириллов, минобороны, пентагон, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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