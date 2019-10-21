ВМФ получит фрегат "Адмирал Касатонов" в первом квартале 2020 года. Об этом изданию "Петербургский дневник" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Судно прибыло в Североморск еще 11 февраля после серии испытаний. Корабль отрабатывал в Баренцевом море постановку пассивных помех и ложных целей. В тестах экипаж задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы. До этого успешно прошли тесты крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Сейчас завершается очередной этап испытаний. На это экипажу потребуется еще около недели.
Напомним, что фрегат является первым серийным в проекте 22350. Его изготовили на петербургском заводе "Северная верфь". Проектированием занималось Северное проектно-конструкторским бюро.
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Видео: YouTube/Минобороны России
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