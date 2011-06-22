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Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбу "Калибром" из Баренцева моря

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В маневрах задействованы силы Северного флота страны.

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" в рамках плановых военных учений выполнил стрельбу гиперзвузковым оружием "Калибр" из акватории Баренцева моря по цели на полигоне "Чижа", расположенной на территории Архангельской области, находящейся в более чем 1300 километрах. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Северного флота страны. Согласно полученным данным от объективного контроля, мишень условного противника была успешно поражена.

Военнослужащие добавили, что район проведения ракетной стрельбы оказался заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Эту задачу обеспечили корабли Кольской флотилии из разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота. Напомним, что фрегаты проекта 22350 считаются многофункциональными боевыми кораблями. Они эффективно противостоят надводным, воздушным и подводным объектам противника. Экипажи кораблей способны совершать удары по наземным и береговым объектам, находящимся на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

Минобороны показало поражение "Ноной-СВК" опорника ВСУ на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: адмирал касатонов, архангельская область, баренцево море, вмф россии, калибр, минобороны, северный флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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