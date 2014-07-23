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Минобороны показало поражение "Ноной-СВК" опорника ВСУ на авдеевском направлении

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"Центр" выполнил задачу на СВО.

Российский боевой расчет самоходного артиллерийского орудия (САУ) "Нона-СВК" уничтожил опорный пункт армии киевского режима на авдеевском направлении специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена "Центральной" группировкой войск. Военнослужащие добавили, что получили координаты цели противника от беспилотников, а затем экипаж выдвинулся на огневую позицию при поддержке воздушного прикрытия.

Военнослужащие расчета 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" разгромили опорный пункт противника на авдеевском направлении СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

СПециалисты произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерия ликвидировала долговременные огневые точки и укрытия противника. Контроль поражения цели осуществлялся операторами БПЛА от разведывательного подразделения горного мотострелкового соединения.

Разведчики уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевское направление, всу, минобороны, нона, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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