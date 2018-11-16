Разведчики уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

Задача на СВО выполнена силами "Запада".

Российские разведчики уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Известно, что военнослужащие при помощи беспилотников сбрасывали на противника боеприпасы при попытках армии киевского режима совершить ротацию сил в регионе проведения специальной военной операции. Задача выполнена "Западной" группировкой войск.

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России