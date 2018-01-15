Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

В ВМФ рассказали о морских проектах, которые готовятся к выпуску.

Главком ВМФ: российские предприятия строят новейшие военные корабли, не имеющие аналогов. Об этом сообщила "Красная звезда" со ссылкой на адмирала Николая Евменова.

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" создаются судна проекта 11711. Корабли будут представлять собой многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, а также десантные корабли и корабли противоминной обороны.

Напомним, что головной корабль проекта - БДК "Иван Грен" введен в эксплуатацию год назад. Его "младший брат" - "Петр Моргунов" завершает ходовые испытания. В 2019 году заложены еще два фрегата проекта - БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

В Петербурге на "Северных верфях" подготавливается несколько объектов. Завершает испытания "Адмирал флота Касатонов", который относится к проекту 22350. К спуску готовят "Адмирал флота Головко", достраивается "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". Судостроители работают и над другими фрегатами.Как и в Татарстане, там создают малые ракетные корабли для проекта 22800

Ранее Piter.tv писал о том, что Ледовый корабль "Иван Папанин" спустили на воду: взгляд Piter.TV.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Легенда 2020