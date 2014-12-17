В понедельник Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей в Петербурге

Закладка боевых кораблей для военно-морского флота будет производиться на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на АО "Севмаш", в Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и на ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

В понедельник, 23 августа, Владимир Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ сразу на трех верфях. Это пройдет в рамках открытий военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщили в воскресенье, 22 августа, в пресс-службе Кремля.

Так, закладка боевых кораблей для военно-морского флота будет производиться на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на АО "Севмаш", в Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и на ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме этого, Путин в рамках форума "Армия-2021" обсудит с королем Иордании Абдаллой II, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также президент примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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Фото: kremlin.ru