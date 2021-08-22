Путин: банки должны вернуть списанные за долги со счетов средства поддержки

Президент России Владимир Путин заявил, что банки должны будут вернуть социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".
Российский лидер отметил, что защита данных средств оказалась неэффективной, вследствие чего встает вопрос о регулировании юридической техники.
Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере социальных выплат <...> они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства выразил мнение, что Государственной Думе нового созыва следует обдумать принятие нормативного акта о защите соцвыплат. Кроме того, Путин сообщил, что обговорит этот вопрос с кабинетом министров РФ.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно направит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Он поручил проследить, чтобы данные выплаты проходили без задержек, так как эти деньги очень важны для семей, которые испытывают трудности с финансами.
Ранее Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей в этом году.
Видео: kremlin.ru
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