Кабмин выделит на детские выплаты дополнительно более 21 млрд рублей

Это дополнительные средства к 254 млрд рублей, которые уже выделены в 2021 году для регионов РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно направит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров.

По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства поручил проследить, чтобы данные выплаты проходили без задержек, так как эти деньги очень важны для семей, которые испытывают трудности с финансами.

Ранее мы сообщали, что российское правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам.

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