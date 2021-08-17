Кабмин выделит на детские выплаты дополнительно более 21 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно направит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. об этом он сказал в ходе совещания с членами кабинета министров.
По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава правительства поручил проследить, чтобы данные выплаты проходили без задержек, так как эти деньги очень важны для семей, которые испытывают трудности с финансами.
Ранее мы сообщали, что российское правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам.
Видео: Правительство РФ
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