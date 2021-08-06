Кабмин выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Мишустин напомнил, что в стране продолжается пандемия.

Российское правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам. Об этом на заседании кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что представители сферы здравоохранения продолжают находиться в непростых условиях, борясь за жизнь пациентов с коронавирусом.

Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября.

Фото и видео: YouTube / Россия 24