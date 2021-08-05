По оценке Роспотребнадзора, уровень коллективного иммунитета пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября. Об этом она заявила в интервью Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

Попова подчеркнула, что получить коллективный иммунитет к коронавирусу хотелось бы в максимально сжатые сроки. Сейчас в России проходит пятый этап исследования популяционного иммунитета в России.

Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 6 379 904 случая заражения COVID-19. Медикам удалось вылечить 5 700 212 человек. Ещё 162 509 пациентов скончались. На старте власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. В этой связи, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение региональным властям проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. Как отметила его заместитель Татьяна Голикова, эта задача должна быть решена к 1 ноября 2021 года.

Ранее мы сообщили, что глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в регионах.

Видео: YouTube / Россия 24