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Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 35 регионах России. Ещё в 28 субъектах ситуация постепенно стабилизируется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением COVID-19 в регионах России. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

По оценке Роспотребнадзора, в 15 регионах заметно ухудшилась ситуация с превышением среднероссийских показателей. Говорить об ослаблении или отмене ограничений пока еще рано.

В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев наблюдается в 22 регионах страны. Ещё в 28 субъектах ситуация постепенно стабилизируется.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: covid-19, анна попова, глава роспотребнадзора
Категории: Новости России, Лента новостей,

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