Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 35 регионах России. Ещё в 28 субъектах ситуация постепенно стабилизируется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением COVID-19 в регионах России. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

По оценке Роспотребнадзора, в 15 регионах заметно ухудшилась ситуация с превышением среднероссийских показателей. Говорить об ослаблении или отмене ограничений пока еще рано.

В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев наблюдается в 22 регионах страны. Ещё в 28 субъектах ситуация постепенно стабилизируется.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24