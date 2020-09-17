Попова: в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора, в этих регионах заметно снизилось число заболевших коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 70% взрослого населения в 14 регионах России получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

Высокий уровень вакцинации обеспечивает регионам значительное снижение заболеваемости коронавирусом. По оценке Роспотребнадзора, темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это лишний раз свидетельствует об эффективности вакцинации.

Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Но сегодня, конечно, 14 регионов чемпионов у нас есть. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что на старте власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. В этой связи, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение региональным властям проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. Как отметила его заместитель Татьяна Голикова, эта задача должна быть решена к 1 ноября 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора выразила надежду, что учебный год начнется без ковидных ограничений.

Видео: YouTube / "Россия 24"