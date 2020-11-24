ВМФ: корабли отрабатывали стоянку на рейде Невы и на Смольнинском рейде

ни столкновений, ни даже касаний кораблей во время порывов ветра не было. Во время усиления ветра корабли на Смольнинском рейде отработали манёвр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок.

Как стало известно в воскресенье, 18 июля, военные корабли не сталкивались, а отрабатывали маневры. Об этом сообщили в пресс-службе главного командования ВМФ порталу "78.ru".

По словам ведомства, ни столкновений, ни даже касаний кораблей во время порывов ветра не было. Во время усиления ветра корабли на Смольнинском рейде отработали манёвр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок.

Недавно Piter.tv публиковал видео, где два военных корабля-участника парада ВМФ буксировали в Неве. Это происходило напротив Смольной набережной, там судна вращались на месте рядом друг с другом.

Ранее мы сообщали, что парусник "Полтава" встал на якорь у Эрмитажа для участия в военно-морском параде.

Фото: Piter.tv