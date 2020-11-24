В Петербурге раскрыта схема хищений топлива с кораблей военно-морской базы

По факту произошедшего СКР возбудил по статье 160 УК "Растрата в особо крупном размере".

В Петербурге удалось раскрыть схему хищений топлива с кораблей военно-морской базы. В субботу, 27 марта, тыловика Ленинградской военно-морской базы Сергея Добкина задержали, специалиста подозревают в организации схемы по выкачиванию дизельного топлива из кораблей ВМФ. Об этом сообщила "Фонтанка".

Немногим ранее, 22 марта, сотрудники ЛенВМБ слили солярку из танкера "Сосьва" в бензовоз без опознавательных знаков. До этого три гражданских бензовоза были загружены военным топливом на складе горючего в Ломоносове. СКР возбудил уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере. Кроме Добкина подозревают и завхранилищем горючего Сергея Мельниченко. По данным "Фонтанки", в схеме участвовали сотрудники 668 отряда судов обеспечения ЛенВМБ, к которому относится "Сосьва", и военного склада горючего в Ломоносове.

Первое заседание в Кронштадтском районном суде Петербурга состоялось в пятницу, 26 марта. Добкину продлили срок задержания на 72 часа и отложили рассмотрение до 29 марта по просьбе защиты. Мельниченко не задерживали.

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Фото: Piter.TV