Актер "Сталинграда" на медосвидетельствовании сдал воду из унитаза

Актера остановили сотрудники ГИБДД в Калининском районе, он был за рулем каршеринга.

В субботу, 27 марта, 36-летний петербургский актер, известный также по роли в фильме "Сталинград", вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД. Мужчину остановили в Калининском районе с признаками наркотического опьянения за рулем каршеринга "Рено", сообщил "Дорожный инспектор" в соцсетях.

Инцидент произошел около половины одиннадцатого вечера в дома №49 на проспекте Непокоренных. Полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование, чтоб снять все подозрения, однако что-то пошло не по плану. По словам "Дорожного инспектора", актер "вместо своего биоматериала зачерпнул воду из унитаза, что расценивается как отказ от медосвидетельствования".

Отказ был оформлен по статье 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства). Мужчине может грозить административный штраф в крупном размере или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Также актера может оштрафовать каршеринговая компания.

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Фото: vk.com/dorinspb