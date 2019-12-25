Из-за пьяного водителя загорелся автомобиль на пересечении улиц Красина и Коммуны

Во втором автомобиле, участвовавшем в ДТП, находился ребенок.

Вечером в субботу, 27 марта, в Красногвардейском районе, на перекрестке на пересечении улиц Красина и Коммуны, произошла страшная авария, свидетелями которой стали петербуржцы.

По предварительным данным, столкнулись два авто, в результате чего один загорелся. Виновник ДТП, как отметил очевидец в соцсетях, был в состоянии алкогольного опьянения. Его вместе с двумя нетрезвыми пассажирами удалось спасти из машины, а вот сам автомобиль – нет. Помимо этого, во второй машине находился ребенок, однако о его состоянии ничего неизвестно.

Все обстоятельства происшествия выяснят сотрудники правоохранительных органов.

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Фото: vk.com/spb_today