На детской площадке в Купчино нашли тело человека

На детской площадке у дома № 21 по Купчинской улице было найдено тело человека. Об этом сообщили жители района в сообществе "Новости Купчино" 27 марта.
Информация об обнаруженном умершем человеке поступила в полицию еще в 8 утра. Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов фотографировали и описывали тело, лежащее на скамье.
Они установили, что умершему был 31 год. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Сейчас эксперты выясняют причину смерти.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе.
Фото: Piter.tv
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