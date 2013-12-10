На детской площадке в Купчино нашли тело человека

Свидетели сообщают, что тело лежало на скамье. Причина смерти устанавливается.

На детской площадке у дома № 21 по Купчинской улице было найдено тело человека. Об этом сообщили жители района в сообществе "Новости Купчино" 27 марта.

Информация об обнаруженном умершем человеке поступила в полицию еще в 8 утра. Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов фотографировали и описывали тело, лежащее на скамье.

Они установили, что умершему был 31 год. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Сейчас эксперты выясняют причину смерти.

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Фото: Piter.tv