Петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе

Жители Северной столицы гуляют по подтаявшему льду Финского залива. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 27 марта.
Горожане вместе с детьми уходят на десятки метров от берега, не боясь хруста под ногами. Тем временем в Петербург приходит весна. Температура воздуха в субботу поднялась до +10 градусов, а в воскресенье ожидается еще более теплая погода.
Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптики прогнозируют аномальное тепло в некоторых регионах России.
Фото: pixabay
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