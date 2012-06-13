Петербуржцы с детьми вышли на подтаявший лед на Невской губе

Лед трещит под ногами, но это не пугает горожан. Они уходят на десятки метров от берега.

Жители Северной столицы гуляют по подтаявшему льду Финского залива. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 27 марта.

Горожане вместе с детьми уходят на десятки метров от берега, не боясь хруста под ногами. Тем временем в Петербург приходит весна. Температура воздуха в субботу поднялась до +10 градусов, а в воскресенье ожидается еще более теплая погода.

Ранее на Piter.tv сообщили, что синоптики прогнозируют аномальное тепло в некоторых регионах России.

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