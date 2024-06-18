Стартовал финальный этап строительства кольца газопроводов высокого давления через Финский залив

Для надежности системы ООО "ПетербургГаз" прокладывает новую газовую магистраль на 15 метров ниже уровня воды.

В Петербурге запущен финальный этап строительства кольца газопроводов высокого давления. Трубопровод пройдет через Невскую губу Финского залива на Васильевский остров, рассказали в городском комитете по энергетике.

Для надежности системы ООО "ПетербургГаз" прокладывает новую газовую магистраль на 15 метров ниже уровня воды. Ее протянут с севера, от Парка 300-летия, и с юга, от намыва, с дальнейшим соединением в приемном котловане. Всего под дном залива протянутся две параллельных трубы газопровода высокого давления длиной 2,4 километра и диаметром 1,2 тыс. миллиметров каждая.

Помимо этого, энергетики ведут реконструкцию газопроводов 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения. Идет модернизация семи участков, пять из них реализованы. Работы продлятся до конца 2026 года, они синхронизированы со строительством газопровода через Невскую губу.

Завершение проектов позволит создать в газораспределительной системе города кольцо газопроводов высокого давления.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга