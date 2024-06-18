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Стартовал финальный этап строительства кольца газопроводов высокого давления через Финский залив
Сегодня, 18:45
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Стартовал финальный этап строительства кольца газопроводов высокого давления через Финский залив

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Для надежности системы ООО "ПетербургГаз" прокладывает новую газовую магистраль на 15 метров ниже уровня воды.

В Петербурге запущен финальный этап строительства кольца газопроводов высокого давления. Трубопровод пройдет через Невскую губу Финского залива на Васильевский остров, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Для надежности системы ООО "ПетербургГаз" прокладывает новую газовую магистраль на 15 метров ниже уровня воды. Ее протянут с севера, от Парка 300-летия, и с юга, от намыва, с дальнейшим соединением в приемном котловане. Всего под дном залива протянутся две параллельных трубы газопровода высокого давления длиной 2,4 километра и диаметром 1,2 тыс. миллиметров каждая. 

Помимо этого, энергетики ведут реконструкцию газопроводов 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения. Идет модернизация семи участков, пять из них реализованы. Работы продлятся до конца 2026 года, они синхронизированы со строительством газопровода через Невскую губу. 

Завершение проектов позволит создать в газораспределительной системе города кольцо газопроводов высокого давления.

Ранее на Piter.TV: на 6-7 линии В. О. обновляют изношенные теплосети. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: газопроводы, невская губа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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