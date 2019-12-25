На намыве в акватории Невской Губы построят ФОК с катком

Проектируемое здание – 3-х этажное и рассчитано на 200 зрителей.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с катком на улице Гончарова на намывном участке в акватории Невской Губы Финского залива, западнее Васильевского острова. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектируемое здание – 3-х этажное и рассчитано на 200 зрителей. Учебно-тренировочный каток предназначен для организации тренировочного процесса школьной команды хоккеистов и фигуристов, проведения соревнований, массового катания и спортивного отдыха местного населения, а также проведения культурно-зрелищных мероприятий.

Фасады проектируемого объекта имеют парадное оформление, перекликающееся со стилистикой фасадов окружающей застройки – эклектизм с включением элементов современной архитектуры.

Также был согласован облик общественного здания на Большой Монетной улице.

Фото: КГА