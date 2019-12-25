Согласован облик общественного здания на Большой Монетной улице

В архитектурных фасадных решениях использовано минимальное количество декоративных элементов.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик общественного здания на Большой Монетной улице, участок 11, дом 31-33.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", там разместят помещения делового управления, выставочные помещения, помещения для занятий спортом и гараж.

В архитектурных фасадных решениях использовано минимальное количество декоративных элементов. Есть четкий, повторяющийся ритм окон и простенков, расположенных в шахматном порядке. Фасады решены в светлых тонах, используется натуральный камень/ архбетон, подобранный под натуральный камень.

Ранее был представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира.

Фото: КГА