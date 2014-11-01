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Представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира
Сегодня, 16:49
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Представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

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Здание будет являться новым ответвленным блоком училищного дома А.С.Пушкина.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания школьного спортивного зала в Петроградском районе.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", здание школьного спортивного зала расположится по адресу: ул. Мира, д. 18. Здание будет являться новым ответвленным блоком училищного дома А.С.Пушкина. Оно выполнено в облегченной вариации стиля модерн, продолжая уже заданную и сформированную архитектурную линию главного здания училищного дома.

Ранее КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик школы на 1375 мест на Пискаревском проспекте.

Фото: КГА

Теги: кга, спортивный зал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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