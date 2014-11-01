Представлен облик школьного спортивного зала на улице Мира

Здание будет являться новым ответвленным блоком училищного дома А.С.Пушкина.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания школьного спортивного зала в Петроградском районе.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", здание школьного спортивного зала расположится по адресу: ул. Мира, д. 18. Здание будет являться новым ответвленным блоком училищного дома А.С.Пушкина. Оно выполнено в облегченной вариации стиля модерн, продолжая уже заданную и сформированную архитектурную линию главного здания училищного дома.

Ранее КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик школы на 1375 мест на Пискаревском проспекте.

Фото: КГА