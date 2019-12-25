В воскресенье петербуржцев ждет теплая погода и вечерний дождь

На дорогах ночью вновь появится гололед.

В воскресенье, 28 марта, погода будет теплой. Температура воздуха поднимется до +11 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 27 марта.

Ночь будет прохладной. Температура воздуха составит 0...+2 градуса. На дорогах образуется гололедица. Вечером пойдет дождь. Подует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферно давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МЧС Ленобласти напомнило о запрете выхода на лед. В марте с оторвавшихся льдин уже были спасены более 100 человек.

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