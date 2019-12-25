МЧС Ленобласти напомнило о запрете выхода на лед

Нарушителям грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

В Ленобласть пришла весна: термометры днем теперь часто показывают "плюсовую" температуру и лед становится всё более хрупким. При этом любителей зимней рыбалки это никак не останавливает. МЧС по 47 региону напоминает, что такое хобби может быть опасным.

В марте с оторвавшихся льдин уже были спасены более 100 человек. В МЧС напоминают, что в Ленобласти действует запрет выхода на лед водоемов. Нарушителям грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Рыбакам в очередной раз напоминают, что безопасно выходить на лед толщиной не менее 10-12 сантиметров. С собой всегда нужно иметь веревку 12-15 метров.

На прошлой неделе в Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла провалившегося под лед мальчика.

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