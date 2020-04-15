В Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла провалившегося под лед мальчика

Прогулка двух детей по набережной реки Вуокса в Приозерске чуть не обернулась трагедией. Спасти мальчика смогла 75-летняя пенсионерка. Историю о своей бабушке в группе "Приозерск – инфо" опубликовала местная жительница.
Она рассказала, что 18 марта около трех часов дня ее бабушка Светлана Степановна гуляла по набережной Вуоксы, когда услышала крики и плач ребенка. На помощь звал пятилетний мальчик, так как его 10-летний брат провалился под лед.
Женщина без раздумий бросилась на помощь. Сначала она попробовала протянуть мальчику длинную палку, чтобы он мог зацепится, но руки малыша от нахождения в ледяной воде не слушались. И тогда пенсионерка легла на лед, подползла к полынье, вытянула школьника из воды и также ползком оттащила его к берегу.
После этого женщина сказала, что дети скорее бежали домой греться, а сама потом очень переживала, как они добрались до дома.
В начале марта в Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все