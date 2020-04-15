В Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла провалившегося под лед мальчика

Под лед провалился 10-летний ребенок, его 5-летний брат звал на помощь.

Прогулка двух детей по набережной реки Вуокса в Приозерске чуть не обернулась трагедией. Спасти мальчика смогла 75-летняя пенсионерка. Историю о своей бабушке в группе "Приозерск – инфо" опубликовала местная жительница.

Она рассказала, что 18 марта около трех часов дня ее бабушка Светлана Степановна гуляла по набережной Вуоксы, когда услышала крики и плач ребенка. На помощь звал пятилетний мальчик, так как его 10-летний брат провалился под лед.

Женщина без раздумий бросилась на помощь. Сначала она попробовала протянуть мальчику длинную палку, чтобы он мог зацепится, но руки малыша от нахождения в ледяной воде не слушались. И тогда пенсионерка легла на лед, подползла к полынье, вытянула школьника из воды и также ползком оттащила его к берегу.

После этого женщина сказала, что дети скорее бежали домой греться, а сама потом очень переживала, как они добрались до дома.

В начале марта в Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула.

Фото: pixabay