Синоптики прогнозируют аномальное тепло в некоторых регионах России

Температура превысит климатическую норму на несколько градусов в нескольких федеральных округа страны.

В регионах Центрального, Северо-Западного, а также на юге Дальневосточного и Сибирского федеральных округов до конца марта ожидается аномально тёплая погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд для ТАСС.

По его словам, в столице России и других городах ЦФО ожидается температура на 2-5 градусов выше нормы, а в Ленинградской области – 6-7 градусов выше, чем обычно в это время года. В Якутске аномалии достигнут 12 градусов.

На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд для ТАСС

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