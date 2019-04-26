Таиланд откроет Пхукет для туристов

Туристы должны заранее пройти вакцинацию.

Правительство Таиланда откроет курортный остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов. Также С 1 июля текущего года их освободят от прохождения карантина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

По его словам, экономическая комиссия одобрила предложение делового сообщества Пхукета привить не менее 70% жителей для подготовки к открытию курорта для туристов, котрые прошли вакцинацию.

Местное население получило более 900 тысяч вакцин от коронавируса.

Министр туризма также отметил, что в случае положительного результата эксперимента успеха опыт распространят на другие туристические регионы королевства. Остальные курорты планируют открыть для привитых путешественников только с октября.

Таиланд намерен с 1 апреля сократить срок карантина для туристов с 14 до 10 дней. Для прошедших вакцинацию – до семи дней, но прививка должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до приезда, и не ранее, чем за три месяца до поездки.

Ранее власти Сейшельских Островов решили открыть границы для иностранных туристов.

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