Блинкен не стал уточнять, возможно ли расширение военного присутствия США в Испании

В Госдепе США рассказали о том, что вопрос следует переадресовать в Пентагон.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отказался уточнить журналистам, возможно ли расширение военного присутствия США на территории Испании вслед за недавним подписанием Вашингтоном и Мадридом новой договоренности в сфере обороны. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром по иностранным делам Хосе Мануэлем Альбаресом в Вашингтоне.

Я не буду давать прогнозы тем или иным образом по каким бы то ни было будущим развертываниям. Определять это предстоит нашим военным экспертам и должностным лицам. Однако мы чрезвычайно удовлетворены тем, что смогли достичь данной договоренности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что днем 8 мая Министерство обороны Испании объявил о том, Вашингтон и Мадрид согласовали размещение на военно-морской базе Рота еще двух американских эсминцев.

Блинкен заявил, что США решают мировые проблемы, а не только помогают Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State