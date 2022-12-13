Блинкен заявил, что США решают мировые проблемы, а не только помогают Украине

В Госдепе рассказали о темах, которые обсуждаются на саммите G7.

США, наряду с другими странами, работают над обеспечением обороны Украины, но при этом уделяют внимание и другим мировым проблемам, в частности, которые затрагивают страны Глобального Юга. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с министром по иностранным делам Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Вашингтоне сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Даже сейчас, когда мы вместе со многими другими странами работаем над защитой Украины, помогая ей защитить себя и справиться, мы неустанно уделяем внимание многим вопросам, которые затрагивают людей во всем мире. Вы упомянули Глобальный Юг. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что две трети повестки недавней встречи глав МИД "Большой семерки" (G7) оказываются посвящены "вопросам, которые больше всего волнуют людей во всем мире". В качестве примера эксперт привел климатические изменения, энергетику, продовольственную безопасность, здравоохранение и цели развития. По мнению Блинкена, многие из этих проблем усугубились с началом проведения Россией специальной военной операции.

Блинкен: отношение Пекина к иностранным компаниям повлияет на приток инвестиций в КНР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State