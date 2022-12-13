Блинкен: отношение Пекина к иностранным компаниям повлияет на приток инвестиций в КНР

В Госдепе США прокомментировали подозрения Китая в отношении иностранных компаний за шпионаж.

Отношение Пекина к работающим на китайской территории иностранным компаниям повлияет на приток в КНР инвестиций из-за рубежа. Об этом журналистам в рамках выступления на совместной пресс-конференции с министром по иностранным делам Хосе Мануэлем Альбаресом в Вашингтоне рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Таким образом чиновник прокомментировал сведения в западных СМИ о том, что правоохранительные органы КНР проводчт обыски в помещениях работающих в Китае компаний из США и других стран в связи с обвинениями в шпионаже. Также проводятся допросы сотрудников, которые подозреваются в предоставлении иностранцам государственных секретов.

Я видел эти сообщения, и мы, безусловно, обеспокоены. Это одна из наших общих проблем - с ней сталкиваются многие наши союзники и партнеры. С некоторыми нашими компаниями обращаются в Китае не так, как со многими китайскими компаниями обращаются по всему миру. Это одна из проблем, с которой сталкиваются многие страны, и это то, о чем мы говорили с Китаем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США добавили, что Китай хочет иметь благоприятную деловую среду, которая привлекает инвестиции и иностранные предприятия, однако текущие действия со стороны руководства страны имеют на это большое влияние.

Блинкен сообщил о разработке агрегатора с ИИ для выявления "дезинформации" РФ в сети.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State