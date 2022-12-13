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Блинкен сообщил о разработке агрегатора с ИИ для выявления "дезинформации" РФ в сети

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В Госдепе США обвинили Москву в потоке дезинформации в отношении СВО.

Американское внешнеполитическое ведомство разработало онлайн-агрегатор с технологией искусственного интеллекта, который позволяет обнаруживать и собирать в интернете приписываемую России дезинформацию. Далее данные будут передаваться и обмениваться с иностранными партнерами по всему миру. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованном неправительственной структурой Freedom House в Вашингтоне, сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник счел проблему о "фейк-ньюс" масштабной в Интернете, так как от Москвы идет "непрекращающийся поток" о специальной военной операции на Украине. Однако в Госдепе не привели конкретных доказательств этому.

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Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, дезинформация, искуственный интеллект, сво, технологии, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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