США призвали уважать верховенство закона в связи с арестом экс-премьера Пакистана

В Госдепе призвали страну уважать верховенство закона.

Американское внешнеполитическое ведомство в курсе задержания бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана представителями министерства внутренних дел исламской республики. В настоящее время в Госдепе США надеются на соблюдения принципа верховенства закона в этом вопросе. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Что касается Пакистана, конечно же, я слышал сообщения о том, на что вы указали. Мы просто хотим убедиться, что все происходящее в Пакистане соответствует верховенству закона и конституции. Энтони Блинкен, госсекретарь США

С подобным заявлением выступила дополнительно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга со СМИ в Вашингтоне. Чиновница пояснила, что власти США не отдают предпочтения одному политическому кандидату или партии за счет другого, так как уважают демократические права и верховенство закона в мироном сообществе.

Блинкен: США не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, несмотря на решение ЛАГ.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour