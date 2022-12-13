Блинкен: США не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, несмотря на решение ЛАГ

В Госдепе США заметили, что не поддерживают решение стран-участниц ЛАГ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не пойдет на нормализацию отношений с президентом Сирии Башаром Асадом, несмотря на восстановление членства страны Ближнего Востока в Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Мы не считаем, что Сирия заслуживает повторного приема... Об этом мы говорили всем нашим региональным партнерам. Но они должны принимать собственные решения. И наша позиция ясна: мы не собираемся заниматься нормализацией отношений с Асадом и этим режимом. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат пояснил, что власти США согласны с необходимостью расширять доступ гуманитарной помощи в Сирии, а также бороться с терроризмом в стране. По мнению Госдепа, своим решением ЛАГ выразил позицию о том, что они ходят достичь целей за счет прямого взаимодействия с Дамаском. Однако, по словам Блинкена, в Вашингтоне придерживаются другого видения ситуации.

Блинкен заявил о взаимосвязанности поддержки Украины и решения внутренних проблем США.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour