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В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

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Украинские войска использовали два морских безэкипажных катера.

В Новороссийске пресекли попытку украинских войск атаковать военно-морскую базу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа. Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки военно-морской базы в городе. Они использовали два морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Информацию о взрывах в акватории Новороссийска также подтвердили в экстренных службах региона. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, повреждений и пострадавших нет

Ранее Песков заявил, что атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: атака, безэкипажные катеры, взрывы, военно-морская база, вооруженные силы украины, новороссийск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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