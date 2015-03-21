В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

Украинские войска использовали два морских безэкипажных катера.

В Новороссийске пресекли попытку украинских войск атаковать военно-морскую базу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в ночь на 4 августа. Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки военно-морской базы в городе. Они использовали два морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Информацию о взрывах в акватории Новороссийска также подтвердили в экстренных службах региона. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, повреждений и пострадавших нет

Ранее Песков заявил, что атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима.

Видео: Telegram / SHOT