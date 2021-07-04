Песков: атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима

По его словам, идут попытки нанесения террористических ударов.

Атаки беспилотников на Москву подтверждают сущность киевского режима. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, идут попытки нанесения террористических ударов. Песков отметил, что меры безопасности после атак украинских беспилотников усилены. Он также подчеркнул, что не стоит дифференцировать безопасность граждан и государственных структур.

Ранее Собянин заявил, что украинские беспилотники атаковали башни "Москвы-Сити".

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