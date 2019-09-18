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Собянин: украинские беспилотники атаковали башни "Москвы-Сити"

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Он также отметил, что жертв и пострадавших нет.

Украинские беспилотники атаковали офисные башни комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. По словам Собянина, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. Он также отметил, что жертв и пострадавших нет.

Позже с официальным заявлением выступило Минобороны РФ. Отмечается, что всего было три украинских беспилотника. Один дрон сбили с помощью систем ПВО в Московской области. Два других были подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории "Москвы-Сити".

Ранее Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по нежилым зданиям в Москве.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспилотники, москва сити, мэр москвы, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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