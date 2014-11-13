Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по нежилым зданиям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по нежилым зданиям в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром 24 июля в центре города. По данным СМИ, один беспилотник разбился на улице Лихачева, а другой аппарат сбили на Комсомольском проспекте. Собянин отметил, что украинские дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям. Он также добавил, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет. На месте работают все оперативные службы.
Позже с официальным заявлением выступило Минобороны. Отмечается, оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
На LIFE мне не дали комментировать это. Беспилотники украины в Крыму, Москве, в России: война! Но выгодно её держать, как СВО и много причин для этого! Однако трудностей это рождает много, как и дает время народу осознать, что капитализм, классовость эксплуататоров с прихлебателями - это не демагогия, а вред, касающихся ВСЕХ и, увы, в первую очередь самых бедных!