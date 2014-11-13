Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по нежилым зданиям в Москве

На месте работают все оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по нежилым зданиям в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 24 июля в центре города. По данным СМИ, один беспилотник разбился на улице Лихачева, а другой аппарат сбили на Комсомольском проспекте. Собянин отметил, что украинские дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям. Он также добавил, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет. На месте работают все оперативные службы.

Позже с официальным заявлением выступило Минобороны. Отмечается, оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / SHOT