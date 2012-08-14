Минобороны: российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка (ЛН), Водяное, Никольское (ДНР), Ремовка, Любимовка (Запорожская область) и Корсунка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России