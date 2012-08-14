Минобороны: российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили 13 атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Атаки противника были отражены подразделениями "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка (ДНР). Также Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман" двух бригад ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерия ЗВО уничтожает подразделения ВСУ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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