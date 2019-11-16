Минобороны: артиллерия ЗВО уничтожает подразделения ВСУ на Купянском направлении

Артиллерия Западного военного округа уничтожает подразделения украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованном видео российские войска наносят удары по скопления живой силы и технике противника. Также артиллеристы ведут заградительный огонь по маршрутам возможного отхода или наступления ВСУ. В результате выполненных действий были поражены выявленные огневые позиции и укрепления.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
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