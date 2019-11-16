Минобороны: артиллерия ЗВО уничтожает подразделения ВСУ на Купянском направлении

Российские войска наносят удары по скопления живой силы и технике противника.

Артиллерия Западного военного округа уничтожает подразделения украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео российские войска наносят удары по скопления живой силы и технике противника. Также артиллеристы ведут заградительный огонь по маршрутам возможного отхода или наступления ВСУ. В результате выполненных действий были поражены выявленные огневые позиции и укрепления.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России