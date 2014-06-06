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Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52

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Экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск. В ходе боевого вылета летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным целям ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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