Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи вертолетов уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских войск. В ходе боевого вылета летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным целям ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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