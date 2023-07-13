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Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Любимовка, Урожайное (Запорожская область), Петровское, Яковлевка, Соледар, Зайцево (ДНР), Верхнекаменка, Чевонопоповка и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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