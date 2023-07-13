Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Любимовка, Урожайное (Запорожская область), Петровское, Яковлевка, Соледар, Зайцево (ДНР), Верхнекаменка, Чевонопоповка и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ.

Видео: Минобороны России