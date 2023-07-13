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Минобороны: российские военные нанесли удар оружием большой дальности по складам ВСУ

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Удар по местам хранения боеприпасов противника был нанесен в ночь на 13 июля.

Вооруженные силы России нанесли удар оружием большой дальности по складам украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по местам хранения боеприпасов противника был нанесен в ночь на 13 июля. Конашенков отметил, что цель удара была достигнута. Кроме того, российские войска отразили попытки наступления ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие подразделения РЭБ подавили радиоэлектронные средства противника.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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