Минобороны: военнослужащие подразделения РЭБ подавили радиоэлектронные средства противника

Расчет РЭБ сканирует воздушное пространство для обнаружения воздушных объектов.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" подавили радиоэлектронные средства украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчет РЭБ сканирует воздушное пространство для обнаружения воздушных объектов. Обнаружив объект противника, российские военные осуществили подавление его бортовой радиолокационной станции, принадлежащей разведывательному летательному аппарату самолетного типа. В военном ведомстве отметили, что характеристики комплекса "Красуха-С4" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России