Минобороны: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка (ДНР), Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка (ЛНР), Таволжанка (Харьковская область) и Збурьевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении
Фото: Минобороны России
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