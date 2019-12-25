Минобороны: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка (ДНР), Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка (ЛНР), Таволжанка (Харьковская область) и Збурьевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны России