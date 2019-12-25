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Минобороны: российские войска отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении
Сегодня, 14:22
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Минобороны: российские войска отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

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Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск.

Вооруженные силы России отразили 30 атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское (ДНР). Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Андреевки и Клещеевки (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б".

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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