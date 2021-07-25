Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б"

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах расчеты 152-мм гаубиц уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции украинских войск. Они также выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей и разрушению оборонительных сооружений противника. Получив координаты цели, войска оперативно развернулись и открыли огонь по позициям противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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