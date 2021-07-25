Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б"

Расчеты уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм гаубиц уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции украинских войск. Они также выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей и разрушению оборонительных сооружений противника. Получив координаты цели, войска оперативно развернулись и открыли огонь по позициям противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России